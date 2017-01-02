Возле аэропорта в Сомали прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом в сомалийской столице Могадишо, за ним последовала стрельба, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Подробности пока не сообщаются.