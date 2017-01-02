В Баку в одной из квартир обнаружили мертвых граждан Камеруна

БАКУ, 2 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Опознаны граждане Камеруна, обнаруженные мертвыми в воскресенье в одной из квартир в Баку, — это студенты и футболисты, сообщает в понедельник агентство АПА.
"Стали известны личности иностранцев, тела которых были обнаружены в квартире в Баку. Арендовавшие квартиру граждане Республики Камерун… умерли от отравления угарным газом. В полиции также сообщили, что двое из погибших… были студентами", — передает агентство.
Еще трое были футболистами. Иностранные студенты получали образование в Азербайджанском Техническом Университете, передает агентство.
Уточняется, что по факту в прокуратуре Ясамальского района ведется следствие.