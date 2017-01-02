В Баку потушили пожар, начавшийся после взрыва на газопроводе

БАКУ, 2 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Пожар, начавшийся после взрыва на магистральном газопроводе в Баку, потушен, сообщает МЧС республики.

Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что новый взрыв прогремел в Баку на магистральном газопроводе, где пять дней назад уже было подобное ЧП. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 27 декабря сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".

"Пожар на магистральном газопроводе потушен", — сообщило МЧС.

Ранее SOCAR заявило, что причиной аварии на магистральном газопроводе 27 декабря могло стать низкое качество сварочных работ или материала трубы, а также износ самой трубы из-за воздействия окружающей среды.