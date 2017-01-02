Казахстан на первом заседании Совбеза ООН представит Барлыбай Садыков

АСТАНА, 2 янв — РИА Новости. Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков.
"В этот раз мы будем представлены на уровне заместителя постоянного представителя РК при ООН", — сказал Жайнаков РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что представлять Казахстан будет Садыков, "сейчас он временный поверенный в делах".