Для установления причин обрушения дома в Казахстане создали комиссию

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Межведомственная комиссия займется установлением причин обрушения части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области, где в результате этого ЧП погибли девять человек, сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана.

В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана обрушилась часть пятиэтажного дома. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей.

"Для установления причин обрушения части многоэтажного жилого дома в п. Шахан Карагандинской области создана межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата (администрации – ред.) Карагандинской области", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту обрушения возбуждено уголовное дело.

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