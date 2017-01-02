После обрушения дома в Казахстане возбудили уголовное дело

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. По факту обрушения части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана, где погибли девять человек, возбуждено уголовное дело, сообщает информационный портал informburo.kz.

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

"Аким (губернатор – ред.) Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков выехал на место трагедии в посёлке Шахан, где обрушилась часть многоэтажного дома… По факту обрушения возбуждено уголовное дело", — информирует сайт.

По словам акима, в настоящее время "ставится задача добраться до подвального помещения, где находился котёл отопительной системы, который и привёл к этому несчастному случаю". "Это требуется, чтобы провести соответствующие экспертизы, определить причины возникшей ситуации, в результате чего произошёл взрыв этого котла, для того чтобы принять соответствующие меры по устранению не только последствий, но и причин", — сказал Абдибеков, которого цитирует издание.

Жильцы подъездов, которые не пострадали при обрушении, эвакуированы и размещены у родственников. Кроме того, им предоставлена возможность разместиться в мечети, в детском саду.

Аким сообщил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь, "выделены средства из бюджета для решения этих вопросов". "Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, им будет оказана материальная помощь, помощь в организации похорон. Комиссия будет создана на республиканском уровне. Мы обратились в КЧС (комитет по ЧС МВД Казахстана – ред.), чтобы были установлены причины этого взрыва", — сказал Абдибеков.

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