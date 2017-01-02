В Казахстане из-под завалов жилого дома извлекли тела девяти человек

АЛМА-АТА, 2 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома в Карагандинской области Казахстана тела девяти человек, среди которых трое детей, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Часть многоэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье. Ранее сообщалось о двух погибших.

"На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших. Из них трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое — дети 2016 года рождения, один — 2010 года рождения", — проинформировал Иманкулов.

Представитель КЧС МВД республики сообщил, что утром в понедельник из-под завалов спасли живого человека. По информации Иманкулова, 32-летний мужчина был извлечен в 08.15 (05.15 мск).

По его данным, к ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника, В/Ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.

После обрушения дома возбудили уголовное дело.

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