При теракте в Стамбуле пострадал один американец

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. При теракте в Стамбуле пострадал один гражданин США, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что один гражданин был ранен в результате теракта. Мы продолжаем оказывать всю необходимую консульскую поддержку", — сказал он.

Ранее в госдепартаменте сообщили, что не располагают данными о том, что кто-то из американцев погиб в результате теракта.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.