Госдеп не знает, есть ли американцы среди погибших при теракте в Стамбуле

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не располагает данными о том, что кто-то из американцев погиб в результате теракта в Стамбуле, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель ведомства.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"На данный момент нам неизвестно о гибели кого-то из американских граждан", — отметил он.

По его словам, власти в Вашингтоне "остаются в тесном контакте с турецкими коллегами и готовы предоставить всю необходимую консульскую поддержку".

"Мы знаем о сообщениях, согласно которым среди раненых были иностранцы. Мы не будем предоставлять дальнейших комментариев из соображений сохранения частной безопасности граждан", — сказал представитель госдепартамента.