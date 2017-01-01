В Казахстане обрушился жилой дом

АЛМА-АТА, 1 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана обрушилась часть многоэтажного дома, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

​По его информации, сообщение ЧП в поселке Шахан Карагандинской области поступило к спасателям в 22 часа 40 минут (19.40 мск) воскресенья.

Из-под завалов извлекли тела двоих погибших, сообщил Иманкулов. Спасены 4 человека, в том числе двое детей. Жильцы дома эвакуированы.

"Спасатели проводят работы по разбору завалов и поиску пострадавших. Задействовано порядка 70 человек и 16 единиц техники. Причина происшествия устанавливается", — сообщил собеседник агентства.

Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>