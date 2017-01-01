В Нью-Йорке перед залом Совбеза ООН установили флаг Казахстана

АЛМА-АТА, 1 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в субботу, 31 декабря состоялась церемония установления государственного флага Казахстана перед залом Совета Безопасности ООН, а также табличек с наименованием страны за столами переговоров в зале СБ и в комнате для закрытых консультаций, сообщила пресс-служба МИД республики.

Казахстан 28 июня был впервые избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы и стал первой страной Центральной Азии, избранной в этот глобальный политический орган.

"Одновременно были установлены флаги и именные таблички других вновь избранных непостоянных членов Совбеза – Боливии, Италии, Швеции и Эфиопии, чьи полномочия также начинаются 1 января 2017 г. Казахстан и указанные страны сменили, соответственно, Малайзию, Венесуэлу, Испанию, Новую Зеландию и Анголу. Данная церемония ознаменовала старт работы в Совете новой пятерки непостоянных членов", — говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

В пресс-релизе напоминается, что первое календарное заседание СБ ООН в 2017 году запланировано на 3 января, при этом полномочия Казахстана в качестве непостоянного члена Совета начались в воскресенье, 1 января 2017 г. в 00:00 часов по времени Нью-Йорка (8:00 мск).

В соответствии с Уставом ООН, Совет Безопасности является одним из главных органов Организации, решения которого имеют юридически обязывающий характер. Для обеспечения быстрых и эффективных действий ООН её государства-члены возложили на СБ главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности и согласились в том, что при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой ответственности, Совет действует от их имени.