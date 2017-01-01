Эрдоган: теракт в Стамбуле связан с общей ситуацией в регионе

АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Террористическую атаку в Стамбуле нельзя рассматривать отдельно от ситуации в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Решительно осуждаю террористический акт, который произошел в Стамбуле в первые часы 2017 года. Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны. Эти нападения связаны с событиями в нашем регионе", — говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на его официальном сайте.

Президент Турции отметил также, что его страна "продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий".

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>