Эрдоган: теракт в Стамбуле связан с общей ситуацией в регионе
12:2701.01.2017
(обновлено: 12:33 01.01.2017)
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Террористическую атаку в Стамбуле нельзя рассматривать отдельно от ситуации в регионе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.
"Решительно осуждаю террористический акт, который произошел в Стамбуле в первые часы 2017 года. Совершившие этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан, стараются внести в нашу страну хаос и сломить дух нашего народа. Мы решительно настроены на то, чтобы вырвать с корнем терроризм и угрозы для нашей страны. Эти нападения связаны с событиями в нашем регионе", — говорится в заявлении Эрдогана, опубликованном на его официальном сайте.
Президент Турции отметил также, что его страна "продолжит борьбу не только против вооруженных нападений, но и против экономических, политических и социальных диверсий".
О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист в костюме Санта-Клауса застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.