В Казахстане отказались от использования жезла для остановки автомобилей

АСТАНА, 1 янв – РИА Новости. Сотрудники органов внутренних дел Казахстана больше не будут использовать жезл для остановки автомобилей.

"С 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств. Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел", — сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

В пресс-службе пояснили, что "остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования".

Такое решение в МВД Казахстана приняли после изучения международного опыта обеспечения безопасности дорожного движения, отметив, что "в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции".