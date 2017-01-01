В Казахстане завершилась акция по легализации имущества

АСТАНА, 1 янв – РИА Новости. Акция по легализации имущества завершилась в Казахстане, итоги будут подведены в начале 2017 года, сообщил официальный представитель Комитета государственных доходов министерства финансов республики Мурат Жуманбай.

Целью данной акции было вовлечение дополнительных средств и имущества в экономический оборот страны. Казахстанцы могли воспользоваться легализацией перед тем, как последует ужесточение административного наказания за сокрытие информации по счетам за рубежом.

"Прием документов на легализацию имущества завершился 23 декабря. Окончательные итоги проведенной акции будут озвучены в начале 2017 года", — написал Жуманбай на своей странице в Facebook.

По его словам, до конца 2016 года органы государственных доходов должны были завершить обработку принятых документов.

Легализация стартовала в сентябре 2014 года. По данным на конец ноября 2016 года, поступило около 155 тысяч заявлений (деклараций) на сумму более 4,3 триллиона тенге (около 13 миллиардов долларов), в том числе легализовано более 3,7 триллиона тенге (более 11 миллиардов долларов).