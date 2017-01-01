В Казахстане завершилась акция по легализации имущества

АСТАНА, 1 янв – РИА Новости. Акция по легализации имущества завершилась в Казахстане, итоги будут подведены в начале 2017 года, сообщил официальный представитель Комитета государственных доходов министерства финансов республики Мурат Жуманбай.
"Прием документов на легализацию имущества завершился 23 декабря. Окончательные итоги проведенной акции будут озвучены в начале 2017 года", — написал Жуманбай на своей странице в Facebook.
По его словам, до конца 2016 года органы государственных доходов должны были завершить обработку принятых документов.
Легализация стартовала в сентябре 2014 года. По данным на конец ноября 2016 года, поступило около 155 тысяч заявлений (деклараций) на сумму более 4,3 триллиона тенге (около 13 миллиардов долларов), в том числе легализовано более 3,7 триллиона тенге (более 11 миллиардов долларов).