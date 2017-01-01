При теракте в Стамбуле ранена израильтянка, еще одна считается пропавшей

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Одна израильтянка ранена в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, еще одна считается пропавшей без вести, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильского МИД.

"Израильтянка была ранена и госпитализирована, но ее жизни ничего не угрожает, в то время как нет данных о второй израильтянке, которая находилась на этой дискотеке во время атаки", — сказал агентству представитель МИД Израиля.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения. Среди погибших — 16 иностранцев.

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