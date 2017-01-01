Могерини выразила соболезнования в связи с нападением в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразили соболезнования в связи с жертвами нападения на ночной клуб в Стамбуле.

Tragic start to 2017 in #Istanbul. My thoughts are w/ those affected by the attack on people celebrating New Year and w/ the Turkish people. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 1 января 2017 г.

"Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Наши мысли с пострадавшими при атаке и с турецким народом", — написал в своем Twitter глава НАТО.

"Мы продолжаем работать над предотвращением таких трагедий", — заявила Могерини.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 получили ранения.

Клуб Reina находится в районе Бешикташ, который расположен рядом с мостом через пролив Босфор, разделяющим азиатскую и европейскую части Стамбула.