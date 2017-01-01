СМИ: индонезиец отметил 146-й день рождения

МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. Индонезиец Сапарман Содимеджо, являющийся по неофициальным данным, старейшим жителем планеты, в субботу, 31 декабря, отметил свой 146-й день рождения, пишет британская газета Daily Mail.

Мужчина, как указано в его документах, родился 31 декабря 1870 года. Праздничную дату Содимеджо отметил на острове Ява в кругу родных и близких. Несмотря на преклонный возраст, мужчина до сих пор передвигается самостоятельно.

Самой долгоживущей женщиной считается итальянка Эмма Морано, чей возраст составляет 117 лет.