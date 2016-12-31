Олланд в понедельник посетит Ирак, где встретится с французскими военными

ПАРИЖ, 31 дек — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в понедельник посетит Ирак, где встретится с военнослужащими, участвующими в борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ).

"Мы не покончили с бичом терроризма. Необходимо продолжать борьбу. Как за пределами нашей страны, где мы участвуем в военных операциях — в Мали, Сирии, Ираке. Ираке, куда я поеду послезавтра, чтобы приветствовать наших военных, так и на национальной территории", — сказал Олланд в новогоднем телеобращении к французам.