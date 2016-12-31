В Азербайджане расширили зону поисков нефтяников, пропавших на Каспии

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Поиски девяти азербайджанских нефтяников, пропавших в середине декабря из-за аварии на Каспии, продолжаются, в том числе с использованием подводного видеонаблюдения, зона поисков расширена, сообщает специальный штаб при Государственной морской администрации Азербайджана.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), авария произошла 15 декабря около 04.00 мск из-за сильного ветра, скорость которого составляла 41 метр в секунду. В море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров, прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку. По предварительным данным, без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек в будке. Для расследования аварии создана специальная группа. Было найдено тело одного нефтяника.

"Специальный штаб продолжает поиск пропавших нефтяников. Анализируя погодные условия на месте происшествия, скорость ветра, подводное и надводное течения, штаб принял решение о расширении спасательно-поисковой зоны. Интенсивные спасательно-поисковые операции охватили территорию длиной в 165 километров и шириной в 135километров. Поиск пропавших на Каспии азербайджанских нефтяников ведется и в прибрежных зонах. Двадцать четыре часа в сутки ведется подводное видеонаблюдение на территории рухнувшей эстакады", — информирует штаб.

Как отмечали РИА Новости в SOCAR, без вести пропавшими числятся девять человек: машинисты, механик, операторы. В связи с аварией генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".