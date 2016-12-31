В Азербайджане расширили зону поисков нефтяников, пропавших на Каспии

БАКУ, 31 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Поиски девяти азербайджанских нефтяников, пропавших в середине декабря из-за аварии на Каспии, продолжаются, в том числе с использованием подводного видеонаблюдения, зона поисков расширена, сообщает специальный штаб при Государственной морской администрации Азербайджана.
"Специальный штаб продолжает поиск пропавших нефтяников. Анализируя погодные условия на месте происшествия, скорость ветра, подводное и надводное течения, штаб принял решение о расширении спасательно-поисковой зоны. Интенсивные спасательно-поисковые операции охватили территорию длиной в 165 километров и шириной в 135километров. Поиск пропавших на Каспии азербайджанских нефтяников ведется и в прибрежных зонах. Двадцать четыре часа в сутки ведется подводное видеонаблюдение на территории рухнувшей эстакады", — информирует штаб.
Как отмечали РИА Новости в SOCAR, без вести пропавшими числятся девять человек: машинисты, механик, операторы. В связи с аварией генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".