На побережье Канады выбросило около 20 тысяч морских обитателей

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Около 20 тысяч морских обитателей выбросило на побережье Канады; причины случившегося пока неизвестны, сообщило министерство рыболовства и океанов Канады.

Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных. По данным специалистов, это уже не свежие "дары моря", их выбросило на берег около пяти дней назад. Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.

Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.