На побережье Канады выбросило около 20 тысяч морских обитателей
12:0031.12.2016
(обновлено: 12:04 31.12.2016)
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Около 20 тысяч морских обитателей выбросило на побережье Канады; причины случившегося пока неизвестны, сообщило министерство рыболовства и океанов Канады.
Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных. По данным специалистов, это уже не свежие "дары моря", их выбросило на берег около пяти дней назад. Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.
Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.
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Рыба-удильщик получила свое прозвище за отросток на голове у самок. Эта удочка снабжена специальной железой, которая заполнена биолюминисцентными бактериями. Удильщик приманивает жертву на этот свет, подвигая удочку к самой пасти, и добыча сама заплывает в рот рыбе. Для глубоководных удильщиков характерен половой полиморфизм: самки значительно крупнее самцов. Длина взрослой самки может достигать 1 метра, в то время как самцы редко вырастают больше 5 см. Маленькие самцы паразитируют на самках. Найдя себе "подругу" они зубами прикрепляются к телу самки и со временем полностью утрачивают свою самостоятельность.
Таких паразитирующих самцов на одной женской особи удильщика может быть до трех штук. Все они питаются за счет самки, срастаясь с ней кровеносными системами.