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В мире

На побережье Канады выбросило около 20 тысяч морских обитателей

12:0031.12.2016
(обновлено: 12:04 31.12.2016)
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Морская звезда и морские ежи. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Около 20 тысяч морских обитателей выбросило на побережье Канады; причины случившегося пока неизвестны, сообщило министерство рыболовства и океанов Канады.

Прыжок горбатого кита над водой
© Fotolia/ gudkovandrey
Несколько китов выбросились на берег на севере Чили, заявляют ученые
Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных. По данным специалистов, это уже не свежие "дары моря", их выбросило на берег около пяти дней назад. Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.

Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.

Самые страшные и необычные обитатели морских глубин
Гигантская мурена
© РИА Новости. Антон Денисов
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Гигантская мурена не случайно получила такое название. Среди всех представителей семейства муреновых она имеет самые крупные размеры, вырастая в длину до 2,5-3 метров и достигая веса в 30-35 кг.
Луна-рыба
© East News/ Steve Bloom Image/Franco Banfi
Луна-рыба, или рыба-солнце, или рыба голова - самая крупная современная костная рыба. Достигает в длину трех метров и веса около 1,5 тонны. В Книге рекордов Гиннеса приводятся данные о рыбе, пойманной в 1908 г. недалеко от Сиднея, длина которой составляла 4,26 м, а вес - 2235 кг.
Крылатка полосатая
© РИА Новости. Антон Денисов
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Тело крылатки-зебры расписано яркими светлыми полосами. Это хищная рыба. Она может спокойно проглатывать рыб длиной до двух третей собственной. Крылатка имеет длинные ленты спинных и грудных плавников - в этих роскошных веероподобных плавниках таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен. За резкой болью следует ухудшение состояния, которое заканчивается параличом мускулатуры.
Длинношипый диадемовый морской еж
© East News/ UIG Nature Environment
Для подводных пловцов наибольшую опасность представляют длинношипые диадемовые морские ежи. Их иглы легко и глубоко проникают в тело человека и даже насквозь пробивают ласты. Кожа вокруг игл выделяет ядовитый секрет, который при ранении усиливает боль.
Тихоокеанский хаулиод
© East News/ Photo Researchers/Dante Fenolio
Тихоокеанский хаулиод не изменился с тех времен, когда по земле ходили мамонты и динозавры. Челюсти его вооружены огромными зубами, выступающими изо рта.
Морской ерш
© East News/ Value Stock Images
Морской ерш обладает исключительно вкусным мясом, но при чистке рыбы необходимо соблюдать осторожность, так как ее колючки, а также костные шипы на жаберных крышках содержат яд, вызывающий весьма ощутимую боль.
Желтогубый плоскохвост
© East News
Желтогубый плоскохвост достигает 2 метров в длину. Эта морская змея ядовита.
Розовая рыба с руками (Brachionichthys politus)
© East News/ SCIENCE PHOTO LIBRARY
Розовая рыба с руками - одна из самых интересных и не изученных человечеством рыб. Она в прямом смысле ходит по дну. Розовая рыба использует свои плавники в качестве рук и свободно перемещается по дну с их помощью. Плавает она тоже с их помощью, но все-таки ходит она чаще, чем плавает.
Большая барракуда
© East News/ Visuals Unlimited/David Fleetham
Большая барракуда достигает 2 метров в длину. Характерной чертой этой рыбы является большая хищная голова с массивной нижней челюстью.
Обычно барракуда весит 2,5-9 кг и достигает в 60-100 см в длину, но отдельные особи вырастают до 1,5 м в длину и весят до 23 кг.
Рыба-удильщик
© AP Photo/ Arkos Lumnitzer
Рыба-удильщик получила свое прозвище за отросток на голове у самок. Эта удочка снабжена специальной железой, которая заполнена биолюминисцентными бактериями. Удильщик приманивает жертву на этот свет, подвигая удочку к самой пасти, и добыча сама заплывает в рот рыбе. Для глубоководных удильщиков характерен половой полиморфизм: самки значительно крупнее самцов. Длина взрослой самки может достигать 1 метра, в то время как самцы редко вырастают больше 5 см. Маленькие самцы паразитируют на самках. Найдя себе "подругу" они зубами прикрепляются к телу самки и со временем полностью утрачивают свою самостоятельность.
Таких паразитирующих самцов на одной женской особи удильщика может быть до трех штук. Все они питаются за счет самки, срастаясь с ней кровеносными системами.
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