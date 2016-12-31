Люди из окружения Трампа заявили, что он "не дружит" с современной техникой

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп испытывает трудности в обращении с современной техникой и предпочитает более консервативные способы получения информации, сообщает издание Politico со ссылкой на его окружение.

Как сообщает газета, помощники будущего главы Белого Дома заявили, что никогда не получали электронные письма или текстовые сообщения от Трампа. По словам знакомых политика, 70-летний миллиардер предпочитает электронным девайсам печатную прессу.

По информации издания, Трамп однажды хотел поблагодарить журналиста Эрика Эриксона за лестную статью о нем, однако вместо привычного для всех электронного письма он написал его от руки, после чего его помощник отсканировал записку и отправил адресату по электронной почте.

"Он единственный человек, который присылал мне электронное письмо в таком виде. Он считает, что электронная почта отвлекает", — цитирует газета слова Эриксона. Он также добавил, что Трамп всегда читает электронные письма в распечатанном виде, аннотирует их и отправляет обратно в формате PDF.

Давний друг Трампа Роджер Стоун заметил, что будущий лидер США до последнего времени использовал так называемые мессенджеры, пик популярности которых пришелся на 1980-е годы. "Он очень старомоден", — сказал Стоун, однако, подчеркнув при этом, что Трамп "одержим Twitter".