Тайвань не вернется на путь противостояния с материковым Китаем

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что в 2017 году местные власти не вернутся на путь "некоего противостояния" с материковым Китаем и не поменяют свои "добрые намерения".

"Мы обещаем не менять позицию, не менять наши добрые намерения, однако не уступим под неким "давлением", вряд ли вернемся на путь противостояния (с Китаем)", — приводит Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) слова Цай Инвэнь, сказанные ею на мероприятии по случаю окончания 2016 года.

В то же время МИД КНР надеется, что США не допустят транзита Цай Инвэнь через свою территорию на ее пути в страны Латинской Америки, куда у нее запланирована поездка в январе, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Цай Инвэнь планирует посетить Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор после 7 января, сделав остановки в Сан-Франциско и Хьюстоне.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.