Суд Стамбула арестовал журналиста по обвинению в пропаганде терроризма

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Суд Стамбула в пятницу заключил под стражу журналиста Ахмеда Сика по обвинению в пропаганде терроризма и оскорблении государства, сообщает агентство "Анадолу".

Как сообщается, согласно постановлению суда, Сик обвиняется "в открытом оскорблении Турецкой Республики, ее судебных органов, военных и полиции, а также в пропаганде террористических организаций".

По данным агентсnва, у обвинения существуют доказательства его пропаганды деятельности таких террористических организаций, как "Рабочая партия Курдистана", запрещенной экстремистской группировки "Революционная народно-освободительная партия — фронт" (DHKP-C), а также организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

По информации Рейтер, Ахмед Сик работает журналистом и фотографом, пишет для ряда газет, в том числе для Cumhuriyet.

В субботу МВД Турции сообщило в об аресте 1 тысячи 656 человек за пропаганду терроризма в соцсетях за последние шесть месяцев.