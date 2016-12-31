Эксперт: неясно, как новые антироссийские санкции скажутся на курсе Трампа

ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сейчас трудно предсказать, как новые санкции в отношении России скажутся на действиях администрации Дональда Трампа, заявил в пятницу РИА Новости директор Кеннановского института по изучению России при Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне Мэттью Рожански.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

"На данный момент мы не знаем, как новые санкции скажутся на политике новой администрации, и скажутся ли вообще", — сказал Рожански.

Он подчеркнул, что "продолжающийся конфликт из-за предполагаемых кибератак безусловно имеет негативное влияние" на отношения между США и Россией. По его мнению, "еще большей проблемой является то, что ни одна из сторон, похоже, не стремится к тому, чтобы ограничить масштаб причиненного вреда".

Рожански также предложил не забывать, что "многие члены американского конгресса говорят о необходимости введения дополнительных санкций против России, и они могут быть введены вне зависимости от позиции будущего президента, если их поддержит абсолютное большинство в обеих палатах".

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".