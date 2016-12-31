Задержанный по подозрению в совершении теракта в Берлине не умеет водить

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пакистанец, по ошибке задержанный по подозрению в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, заявил, что даже не умеет водить, сообщает газета Guardian.

Ранее сообщалось, что пакистанец Навед Б., задержанный по подозрению в теракте в Берлине, был отпущен на свободу в связи с недостатком улик.

"Я спокойно сказал им (полицейским – ред.), что я совсем не умею водить. Я также не могу завести машину", — сказал Навед Б. Пакистанец добавил, что не уверен, понимали ли полицейские его ответы. Как пишет издание, на допрос был приглашен переводчик, но он говорил на панджаби и урду, а родной язык Наведа – белуджский.

Пакистанец отметил, что тайно сбежал из Пакистана в Германию и теперь опасается за свою жизнь и безопасность своей семьи. "Моя семья и я решили, что мы будем в большей безопасности, если выскажемся и чем скорее, тем лучше", — сказал Навед.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. 23 декабря стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.