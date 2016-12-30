Посол России в Израиле выписался из больницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек — РИА Новости. Посол РФ в Израиле Александр Шеин выписался из больницы спустя менее суток после госпитализации, сообщило посольство.

По словам его заместителя, проведенное за это время медицинское обследование показало, что посол здоров.

"Спасибо всем за добрые пожелания скорейшего выздоровления. Мы ценим ваше заботливое беспокойство. Посол Шеин выписан из (тель-авивской клиники) "Ихилов", — сообщило посольство в микроблоге Twitter.

Накануне вечером посол почувствовал недомогание во время ужина в ресторане и был на машине скорой помощи отправлен в больницу.

"У посла все полном порядке. Сегодня прошел медосмотр. Здоров", — написал РИА Новости советник-посланник посольства Алексей Дробинин.