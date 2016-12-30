Посол России в Израиле выписался из больницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 дек — РИА Новости. Посол РФ в Израиле Александр Шеин выписался из больницы спустя менее суток после госпитализации, сообщило посольство.
"Спасибо всем за добрые пожелания скорейшего выздоровления. Мы ценим ваше заботливое беспокойство. Посол Шеин выписан из (тель-авивской клиники) "Ихилов", — сообщило посольство в микроблоге Twitter.
Накануне вечером посол почувствовал недомогание во время ужина в ресторане и был на машине скорой помощи отправлен в больницу.
"У посла все полном порядке. Сегодня прошел медосмотр. Здоров", — написал РИА Новости советник-посланник посольства Алексей Дробинин.