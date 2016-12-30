СМИ: Маккейн в четверг проведет слушание по предписываемым РФ кибератакам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн в четверг проведет в слушание по киберугрозам, основной темой которых станет предполагаемое влияние России на ход президентских выборов в США, пишет газета Politico со ссылкой на источник.

По данным источника, на заседании комитета на следующей неделе будут выслушаны показания директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Майка Роджерса и замминистра обороны по вопросам разведки Марсела Леттра.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".