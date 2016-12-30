СМИ: Маккейн в четверг проведет слушание по предписываемым РФ кибератакам

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн в четверг проведет в слушание по киберугрозам, основной темой которых станет предполагаемое влияние России на ход президентских выборов в США, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".