Певица ушла из хора, чтобы не выступать на инаугурации Трампа

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Одна из участниц мормонского табернакального хора сообщила о своем решении покинуть его, чтобы не выступать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Salt Lake Tribune.

После того как хор мормонов принял приглашение участвовать в концертной программе по случаю инаугурации Трампа, тысячи верующих в США подписали петицию с требованием к хору отказаться от участия, сообщает газета. Одной из несогласных с решением хора оказалась его певица Джен Чемберлин.

В своей увольнительной Чемберлин написала, что выступив на церемонии инаугурации Трампа, "она никогда больше не сможет смотреть на себя в зеркало с самоуважением".

Мормонский табернакальный хор принадлежит к религиозному движению Церковь Иисуса Христа Святых последних дней из города Солт-Лейк-Сити штата Юта. Как сообщает издание, он неоднократно принимал участие в церемониях инаугурации президентов США.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне у здания Капитолия, где заседает конгресс США. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.