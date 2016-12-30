США назначили временного сопредседателя группы ОБСЕ по Карабаху

ЕРЕВАН, 30 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Дипломат Ричард Хогланд с января 2017 года временно будет назначен сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сообщило в пятницу посольство США в Армении.

"На этой должности Хогланд сменит посла Джеймса Уорлика, который прекратит посредническую деятельность с 31 декабря 2016 года. Об основном заменяющем Уорлика на посту американского сопредседателя будет уведомлено дополнительно", — говорится в сообщении.

По данным посольства, Хогланд имеет 30-летний опыт дипломатической работы. В 2003-2006 годах он был послом США в Таджикистане, в 2008-2011 годах – послом в Казахстане, в 2011-2013 годах – вице-послом в Пакистане. В последнее время Хогланд руководил работами по военной координации в рамках российско-американского соглашения о прекращении насилия в Сирии и занимал должность первого заместителя вице-госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии. До этого он был пресс-секретарем посольства США в России.

"США призывают стороны карабахского конфликта оставаться приверженными соглашению о прекращении огня, реализовать достигнутые на встречах президентов Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, вернуться за стол переговоров, от чего выиграют все стороны", — отметили в пресс-службе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.