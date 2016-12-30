Экс-министра национальной экономики Казахстана отстранили от должности

АСТАНА, 30 дек – РИА Новости. Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева отстранили от должности в связи с проводящимся в его отношении расследованием, сообщил в пятницу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По данным пресс-службы казахстанского лидера, Назарбаев в ходе встречи с руководящим составом министерства иностранных дел проинформировал о текущих кадровых изменениях в министерстве национальной экономики.

"Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Тимур Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами", — цитирует слова Назарбаева его пресс-служба.

Бишимбаев был назначен на должность министра национальной экономики в мае. До этого назначения он несколько лет возглавлял Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Указом президента Бишимбаев был снят с должности главы министра национальной экономики 28 декабря. Ранее в ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО "Байтерек Development" по фактам получения взяток в особо крупном размере были арестованы несколько человек.