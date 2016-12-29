Кабмин Египта одобрил соглашение о передаче Саудовской Аравии двух островов

КАИР, 29 дек — РИА Новости. Правительство Египта одобрило соглашение о передаче Саудовской Аравии двух островов в Красном море, документ будет направлен на голосование в парламент страны, об этом сообщает портал издания "Аль-Ахрам".
Позже египетский административный суд признал недействительным соглашение о делимитации морских границ между Египтом и Саудовской Аравией, а также постановил, что острова Тиран и Санафир, которые по этому соглашению должны перейти Саудовской Аравии, продолжают находиться под юрисдикцией Египта.
Решение административного суда оспорила Комиссия по делам государства, занимающаяся юридической защитой интересов правительства. Апелляции были поданы сразу в Конституционный суд и в Верховный административный суд.