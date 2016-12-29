Кабмин Египта одобрил соглашение о передаче Саудовской Аравии двух островов

КАИР, 29 дек — РИА Новости. Правительство Египта одобрило соглашение о передаче Саудовской Аравии двух островов в Красном море, документ будет направлен на голосование в парламент страны, об этом сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

В начале апреля этого года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте.

Позже египетский административный суд признал недействительным соглашение о делимитации морских границ между Египтом и Саудовской Аравией, а также постановил, что острова Тиран и Санафир, которые по этому соглашению должны перейти Саудовской Аравии, продолжают находиться под юрисдикцией Египта.

Решение административного суда оспорила Комиссия по делам государства, занимающаяся юридической защитой интересов правительства. Апелляции были поданы сразу в Конституционный суд и в Верховный административный суд.