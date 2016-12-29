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В мире

Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США

18:1029.12.2016
(обновлено: 18:14 29.12.2016)
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Иллюстрация Виталия Подвицкого
© РИА Новости. Виталий Подвицкий

Елена Супонина, политический аналитик, востоковед — специально для РИА Новости

С сегодняшней ночи в большинстве районов Сирии, где еще вчера шли активные боевые действия, перестанут стрелять. После серии намеков на это от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сказавшего в среду, что до конца года в Сирии произойдет что-то очень важное, сегодня об этом торжественно и явно удовлетворенно объявил российский президент Владимир Путин: "Произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали".

Технический персонал обслуживает российские самолеты СУ 34 в аэропорту Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Виноградов
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Россия сократит военное присутствие в Сирии
Это стало поводом еще для одной хорошей вести. "Созданы условия для сокращения группировки российских войск в Сирии", — заявил сразу после встречи с президентом, во время которой и прозвучали эти важные новости, министр обороны России Сергей Шойгу. В совещании также участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Слова Шойгу означают, что Москва многие свои задачи считает в Сирии выполненными и снизит интенсивность своей вовлеченности, хотя борьбу с терроризмом, несомненно, продолжит.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле. 29 декабря 2016

Какие группировки подписали соглашение

Итак, что произошло и почему это важно? В четверг были подписаны три документа, которые готовились на протяжении нескольких последних месяцев. Активную работу над этим вело и посольство России в Турции, особенно посол Андрей Карлов, убитый 19 декабря террористом. Многие встречи между противоборствующими сторонами проходили при посредничестве России, Турции и Ирана как раз на турецкой территории.

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Первый из документов — это соглашение между правительством Сирии и вооруженной оппозицией "О прекращении огня". Подчеркну от себя — "вооруженной" оппозицией. В отличие от политических эмигрантов, которые до этого приезжали на переговоры в Женеву, чтобы только переругаться друг с другом и уехать восвояси, в этом процессе участвуют лидеры вооруженных группировок, которые контролируют ситуацию на земле и отвечают за свои слова. По словам Сергея Шойгу, это в общей сложности около 60 тысяч боевиков.

По данным автора, полученным от сирийской оппозиции, на соглашение пошли такие крупные группировки, как "Ахрар аш-Шам" ("Свободные сирийцы"), "Армия Ислама", "Сирийский фронт" и некоторые другие. Главным условием было, чтобы они оборвали свои имевшиеся связи с террористами из "ДАИШ" и "Фронта ан-Нусра".

Это то, чего обещала добиться администрация Барака Обамы, но госсекретарю Джону Керри это не удалось. За него это сделали Россия, Турция и Иран. С террористами из группировок ДАИШ и "Фронт ан-Нусра" (запрещены в РФ) при этом никто договариваться не будет. Против них продолжится операция по борьбе с терроризмом.

© AP Photo/ Markus Schreiber
Госсекретарь США Джон Керри в Берлине. 5 декабря 2016 год

Успех начался с Алеппо

Зенитное орудие войск сирийской оппозиции в районе Алеппо. Архивное фото
© AP Photo
Сирийская оппозиция намерена присоединиться к режиму прекращения огня
Второй документ идет под названием "Комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня". Третьим стало заявление "О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию".

Таким образом, речь идет не только о тактических мерах по снижению, начиная с полуночи 30 декабря, насилия в Сирии, но и о замахе на нечто большее — на совместную стратегию политического выхода из сирийского кризиса, который длится с 2011 года.

Гарантами соглашения по перемирию выступают Россия и Турция. В мерах по поддержанию договоренностей участвует и Иран. Все они должны проследить, в том числе, за тем, чтобы с территории Сирии ушли все воюющие там иностранные неправительственные формирования.

Со своей стороны, автору этих строк известно, что черновые проекты обоих документов были готовы еще несколько недель назад. Активная работа над ними шла параллельно со сложнейшими переговорами по Алеппо. Скажем так, успех соглашений по Алеппо в середине декабря был частью более крупной политической сделки, предполагающей разграничение сфер влияния и закладку хотя бы рамочного основания для будущего мира в Сирии.

Старый город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Шаг к миру в Сирии: прекращения огня и сокращение военного присутствия
Отметим при этом, что разграничение сфер влияния — это отнюдь не раздел Сирии, как считают некоторые. Нет. Ни Россия, ни Турция, ни Иран, в отличие от некоторых горячих голов в тех же США, в этом не заинтересованы. Сирия останется единой в ее нынешних границах.

Такая реакция на сегодняшний подарок из Сирии — это, кстати, не оптимизм. До оптимизма еще далеко. Но это хотя бы шанс. Это надежда, что если еще не забрезжил свет во мраке этой войны, то хотя бы нашлись сильные и ответственные лидеры, готовые работать над приближением ее окончания.

© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сирийские военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Тройка готовится к Астане и ищет здоровые силы

Если на Западе многие политики делали все, чтобы нагнетаемой истерикой осложнить возвращение ключевого города Сирии — Алеппо — ее правительству, то на Востоке некоторые руководители начали прозревать. Они осознали, что война в Сирии может продлиться еще годы, а то и десятилетия. При этом ее разрушительный эффект все больше ощущают на себе не только сирийцы, но и их соседи.

Сирия. Архивное фото
© Фото: Минобороны России
Эксперт назвал перемирие в Сирии крупной победой российской дипломатии
Да что там — это ощущает весь мир. Теракты последних лет повсюду — от Турции до Франции и Германии, — все чаще становятся отголоском войны в Сирии. Идет стремительное омоложение террористов. Если раньше это были исполнители преимущественно средних лет, то теперь все больше юноши и девушки, а то и подростки, даже дети. Вспомним случай перед Рождеством в Германии, где на юго-западе страны взрывчатку на праздничной ярмарке собирался привести в действие 12-летний мальчик немецко-иракского происхождения.

Хотя бы по этой причине войну в Сирии надо останавливать, не дожидаясь, кто победит окончательно. Баланс сил на фронтах сменился в пользу правительства Сирии достаточно для того, чтобы оппозиция стала сговорчивее, но далеко недостаточно для того, чтобы ее полностью одолеть, учитывая силы, за ней стоящие. Чтобы не погружаться дальше в пучину гражданского конфликта, надо выводить из него здоровые силы и объединять их на борьбу с общим злом — терроризмом.

Региональные государства (не все еще, правда) начинают понимать, что эта бесконечная война на истощение — это и их истощение тоже. Это их ослабляет, травмирует, не дает развиваться. Кому-то, быть может, это на руку, но нельзя же позволять себя так использовать?

Терроризм XXI векеТерроризм в XXI веке
Иран и Турция пришли к пониманию этого. Вместе с Россией они составили тройку, которая будет посредничать между представителями сирийского правительства и оппозиции. Переговоры, как уже объявил президент Владимир Путин, должны состояться в Астане, в Казахстане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что они начнутся в середине января.

В декабре на основе договоренностей той же тройки из Алеппо вышли группы боевиков и мирных жителей, что дало возможность правительственным силам — конечно, при решающей поддержке российской армии — взять оставшуюся восточную часть города без кровопролитного штурма. Этот опыт сотрудничества убедил посредников в возможности продолжения работы.

Как заморозить горячий конфликт в Сирии

Степенная Азия не позволяет истерик, а хочет спокойно, но решительно положить конец кровавой междоусобице в Сирии. Опять-таки, если это не удастся сделать сразу (а это очень сложно), то тогда надо сконцентрироваться на задаче минимум: на снижении уровня насилия и отведении позиций сторон с тем, чтобы конфликт не развивался до еще более опасных масштабов, а, наоборот, постепенно затихал.

Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Минобороны опубликовало список группировок, поддержавших перемирие в Сирии
То есть надо, чтобы конфликт был заморожен при нынешней расстановке сил на фронтах. А далее, как явствует из подписанного соглашения, должны быть "предприняты комплексные шаги по разрешению кризиса мирным путем". Многие из этих шагов оговорены в резолюции Совета Безопасности ООН №2254 "О положении на Ближнем Востоке", принятой 18 декабря 2015 года.

Это подготовка новой Конституции Сирии. А также — в течение 18 месяцев после ее принятия — проведение досрочных выборов. В тексте резолюции не уточняется, каких, но предполагается, что и президентских, и парламентских. Сроки будут уточняться в Астане в ходе переговоров.

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Есть и другие задумки — усиление роли местных советов, созыв новых представительных органов для различных религиозных и национальных групп, например, — это может быть Конституционное собрание или что-то в этом духе.

Имеются, конечно, основания и для тревоги. Вопросов еще много. Кто будет уговаривать присоединиться к договоренностям те группировки, которые не подчиняются ни Турции, со стороны оппозиции, ни Ирану, со стороны союзных правительству Сирии формирований? Как будут разграничиваться зоны влияния? Какой будет роль сирийских курдов, учитывая активную роль во всем этом недолюбливающей их Турции? Насколько прочным будет партнерство Турции и Ирана?

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2016/ Mahmoud Taha
Эксперт оценил перспективы соглашения о перемирии в Сирии
Или, например, захотят ли американцы и их региональные союзники в лице Саудовской Аравии, Катара и других участвовать в такой работе, или они будут ставить палки в колеса? Поиск ответов на эти вопросы идет уже сейчас, а результаты появятся только в ходе переговоров. Главное, что началось. Началось то, над чем так долго работали и так долго ждали. Началось движение в сторону мира в Сирии.

Процесс этот будет трудным и даже, не исключено, кровавым. Террористам совсем не нравится, что против них наконец объединяются. Значит, будет агония, будут теракты, будет боль. Такое время. Это надо понять, принять и бороться. Но сегодня из Сирии пришли хорошие новости. В этом нет никаких сомнений.

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В мире
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21 пользователь оставили 24 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (4)
  • 777
    Гудбай америка оу. Евразия наш дом и гадить в нашем доме мы не позволим.
    19:07
    29.12.2016
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  • 0855-261203
    "Не говори гоп пока не перепрыгнул". В заглавии: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США.( А хотела Америка мира в Сирии?) В окончании: захотят ли США и их союзники присоединиться или будут ставить палки в колеса. Значит зависит от санкции США. Понят но, что так. Надо идти на компромисс? А установится мир, кто будет восстанавливать, у кого есть деньги? И что народу России от этого? Дополнительные затраты на плечи, и доходы олигархам?
    19:11
    29.12.2016
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  • Юрий Ананасов
    Видимо разъяснили наконец бармалеям, что или с нами договариваться, или с Аллахом, причем с последним это будет сделать сложнее. И не американцы, не европейцы, не саудиты им уже ничем не помогут в обоих случаях.
    19:19
    29.12.2016
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  • Arkadii S.
    Такого позора Россия ещё не знала: сначала Турция стала нам "лучшим другом" (то есть наши (?) власти переступили через трупы пилота и десантника), потом Катар, который взорвал наш самолёт с туристами (об этом говорил и говорит Сатановский) покупает пакет Роснефти... а теперь: оказывается террористические группировки группировки такие как "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам" являются нашими "партнерами" пока что по переговорам... у меня у одного такое чувство, что у руля во власти совсем не те люди? Потому-что раньше их бы назвали врагами народа и расстреляли бы на рабочем месте (у стен кремля). Но сегодня, в преддверии президентских выборов нужна любая победа и даже сделка с террористами под правильным соусом будет подана как "гениальная многоходовочка"
    19:28
    29.12.2016
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  • boi-1968
    Дай-то бог разума сирийцам.
    20:06
    29.12.2016
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  • Андрей Балашов
    США не смогли.. а хотели?
    20:22
    29.12.2016
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  • mr.patriot383
    перерывчик небольшой? …
    ну, как же! – впереди на носу праздничек … солдатику шампусика тоже хочется выпить, потоптать фефочку … вот вернётся наш солдатик и снова – по ушам надаёт кому надо!
    20:22
    29.12.2016
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  • Bochkareva1973
    Главное, чтобы американцы не влезли и все не испортили!
    Хоть бы все получилось!
    20:37
    29.12.2016
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  • Alex Tik
    Интересно, как западные СМИ объяснят своему планктону, что кровавые диктаторы из России, Турции, Ирана и Сирии договорились о мире? Еще недавно Россия и Сирия нещадно бомбили больницы и школы, а тут вдруг решили договориться о мире...
    21:09
    29.12.2016
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  • drr в ответ пользователю Arkadii S.(показатьскрыть)
    Arkadii S., вам не нравится, что наши власти сотрудничают с Турцией? Хочу задать вам вопрос - Если бы, например, году эдак в 1942-ом существовала возможность заключить мир с Маннергеймом, сняв тем самым блокаду Ленинграда, стоило бы отказываться от такой возможности, учитывая при этом прошлые грехи Финляндии?
    21:12
    29.12.2016
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  • Alex Tik
    А вообще, надеюсь, все будет так:
    Турция действительно прекратит страдать ерундой (в данном случае так, скорее всего, и будет, так как Эрдоган после переворота понял, кто есть кто), оппозиция и сирийская армия, наконец, поймут, что Сирия это их дом, и начнут вместе нещадно гасить террарюг. США с Трампом прекратят поддержку своих детищ (Нусры и ИГ) и помогут (или хотя бы не будут мешать) добить зверей.
    В итоге в победителях будут Сирия Асада, Россия, Иран, Турция и Трамп, а в проигравших - Обама, кровавая бабка Киллари, кровавая бабка Меркель и саудиты с катарцами, которых было бы неплохо заставить восстанавливать то, что они разрушили... Ну и, конечно же, в проигравших будут "братья" хохлы, для которых любая победа России это зрада...
    21:18
    29.12.2016
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  • znayur
    Как же Путину нравятся эти перемирия, за которыми только ещё больше убийств и заморозка конфликтов на Украине и в Сирии в том виде, в котором они есть, и никакого при этом продвижения от полной зачистки боевиков и установление суверенитета. На Донбассе остановили ополченцев, когда они были готовы взять Мариуполь и как минимум освободить Луганскую и Донецкую области, то что не нужно было делать. Это явно были интересы российских олигархов, а нам вешали лапшу на уши, мол нельзя, начнётся третья мировая и т.д. Что же третья мировая не наступила при вводе наших войск в Грузию, или при присоединении Крыма. Просто с той идеологией, которой воевали и воюют ополченцы несогласны олигархи, так как она очень похоже на социализм, когда все равны и долой олигархов, и при успехе это могло распространиться на всю Россию, что естественно олигархи не могли допустить.
    21:19
    29.12.2016
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  • renlyhrenly
    ИМХО, рано считать, что это перемирие принесет прекращение конфликта в Сирии.
    Во-первых, группировки т.н. "сирийской оппозиции" не производят впечатления надежного партнера в договоренности о прекращении огня. Им верить нельзя.
    Во-вторых, нельзя не учитывать агрессивного потенциала террористов из ИГИЛ, силы которых еще далеки от того, чтобы быть уничтоженными, как показали их недавнее контрнаступление в Пальмире и оборона Мосула. Как после этого договора будет развиваться война против ИГИЛ? Сомнительно, что т.н. "оппозиционеры" обратят против него оружие - они сами сплошь "джихадисты". А вот недовольные из их рядов сейчас потекут к ИГИЛовцам, к гадалке не ходи.
    В-третьих, явно рановато сокращать нашу военную группировку в Сирии. Противник еще слишком силен, а армия Башара Асада, наоборот, до невозможности истощена многолетней войной и представляет собою сейчас скорее конгломерат разных полурегулярных и ополченческих формирований. Она в одиночку не устоит против ИГИЛ, значит - в случае ухода большинства наших и без того недостаточных для такого сложного ТВД сил, единственная надежда Асада - на поддержку Ирана. Т.е. на поддержку шиитов, а это озлобит суннитское население Сирии. А долбаный ИГИЛ - как раз сунниты. Вывод напрашивается неутешительный. :(
    Преждевременно говорить о победе и даже о решающем успехе в Сирии, пока ИГИЛ не разгромлен.
    Кстати, и Эрдоган явно еще не раскрыл своих карт - у него-то во всем этом свои интересы, явно не совпадающие с таковыми Асада и навряд ли совпадающие с нашими. С этим янычаром надо держать ухо востро!
    21:44
    29.12.2016
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  • a-20005
    Если что то получится,то керри и обезьяна будут иметь бледный вид
    22:01
    29.12.2016
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  • Николай Ваныч
    Хороший ход России. Кто первый поделит сферу влияния в Сирии тот и будет рулить, как прям в 90х. Все дело в нефти и газе, и то и другое не совместимо когда кто то рядом стреляет. Если нормально договориться, то всем хватит, а Асад должен будет сохранять порядок на этой территории.
    Теперь ход американцев, а тут один еще не может, а другой уже "хромая утка". Опоздают они с ответным ходом, опоздают. Трампу конечно лучше по мирному потом в этот союз влезть спихивая весь негатив на Обаму и демократов.
    22:30
    29.12.2016
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  • Rog Guka
    А кто утверждал, что США пытались что то решать? Все понимали, что там нужен был бардак. И как только турки пересмотрели свои позиции, так сразу 60 тысяч турецких террористов пересмотрели свои позиции. Так, что турки еще те сволочи. Ладно, главное, что что то сдвинулось с мертвой точки.
    22:48
    29.12.2016
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  • Юрий Ананасов в ответ пользователю Arkadii S.(показатьскрыть)
    Arkadii S., это политика, дело грязное, в близкой перспективе отвратительное, в долгой - будешь кушать сам, хвалить и стараться не обляпаться. Как бы цинично не звучало, жизнью одного купить жизнь многих - дорогого стоит.
    22:52
    29.12.2016
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  • 0855-261203 в ответ пользователю Николай Ваныч(показатьскрыть)
    Николай Ваныч, Интересно, а что мы : вы, я и они, т е народ получит от Сирии, если будет, допустим, мир. Никто ничего не обещает. И у нас есть в стране газ. нефть. Малоимущих десятки миллионов и цены с налогами растут. а миллиардеры увеличивают свои состояния в разы за время кризиса. И кому всем хватит, пишите вы? У нас народу хватает, или вы за акционеров Газпрома и нефтяных монополий радеете? Возьмут деньги народные ,организуют там бизнес и на Канары обмывать и вспоминать, как там народ.
    С другой стороны, такое ощущение. что договорились трое, подписали документ и положили как бы на стол президенту Америки на подпись. Согласится ли он, а то , как написано в статье, опять кровопролитие. В Афганистане в свое время не согласились.
    23:22
    29.12.2016
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  • Моська Ивановна в ответ пользователю patriot52(показатьскрыть)
    "захотят ли американцы и их региональные союзники в лице Саудовской Аравии, Катара и других участвовать в такой работе, или они будут ставить палки в колеса? "

    patriot52, вопрос сугубо риторический. Конечно будут не просто гадить, а воевать в открытую против Сирии. Нападение на позиции сирийской армии немало стоит. Пошли на попятную только когда им пригрозили сбивать их. Война будет идти как в Вьетнаме - даже проиграв, будут воевать на нанесение побольше урона. Почему-то в перечне близковосточных террористов автор не упомянул Израиль, но тот тоже отметился террористическими нападениями на Сирию. Гадили, гадят и будут гадить.
    23:23
    29.12.2016
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  • Yuri Andreyev
    Барактера Отелламу (и банду поддержки), точно, диарея с "жабой" замучают!... Впрочем, он к какому-то подобному итогу и не стремился, но над планами "вечного хаоса" и "мутной воды" - для упрощения "миротварьческого" ограбления - сгустились ту-у-у-у-у-у-у-у-учи...
    23:47
    29.12.2016
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Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

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Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

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Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

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