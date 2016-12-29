Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США

Елена Супонина, политический аналитик, востоковед — специально для РИА Новости

С сегодняшней ночи в большинстве районов Сирии, где еще вчера шли активные боевые действия, перестанут стрелять. После серии намеков на это от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сказавшего в среду, что до конца года в Сирии произойдет что-то очень важное, сегодня об этом торжественно и явно удовлетворенно объявил российский президент Владимир Путин: "Произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали".

Это стало поводом еще для одной хорошей вести. "Созданы условия для сокращения группировки российских войск в Сирии", — заявил сразу после встречи с президентом, во время которой и прозвучали эти важные новости, министр обороны России Сергей Шойгу. В совещании также участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Слова Шойгу означают, что Москва многие свои задачи считает в Сирии выполненными и снизит интенсивность своей вовлеченности, хотя борьбу с терроризмом, несомненно, продолжит.

© РИА Новости. Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Кремле. 29 декабря 2016

Какие группировки подписали соглашение

Итак, что произошло и почему это важно? В четверг были подписаны три документа, которые готовились на протяжении нескольких последних месяцев. Активную работу над этим вело и посольство России в Турции, особенно посол Андрей Карлов, убитый 19 декабря террористом. Многие встречи между противоборствующими сторонами проходили при посредничестве России, Турции и Ирана как раз на турецкой территории.

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Первый из документов — это соглашение между правительством Сирии и вооруженной оппозицией "О прекращении огня". Подчеркну от себя — "вооруженной" оппозицией. В отличие от политических эмигрантов, которые до этого приезжали на переговоры в Женеву, чтобы только переругаться друг с другом и уехать восвояси, в этом процессе участвуют лидеры вооруженных группировок, которые контролируют ситуацию на земле и отвечают за свои слова. По словам Сергея Шойгу, это в общей сложности около 60 тысяч боевиков.

По данным автора, полученным от сирийской оппозиции, на соглашение пошли такие крупные группировки, как "Ахрар аш-Шам" ("Свободные сирийцы"), "Армия Ислама", "Сирийский фронт" и некоторые другие. Главным условием было, чтобы они оборвали свои имевшиеся связи с террористами из "ДАИШ" и "Фронта ан-Нусра".

Это то, чего обещала добиться администрация Барака Обамы, но госсекретарю Джону Керри это не удалось. За него это сделали Россия, Турция и Иран. С террористами из группировок ДАИШ и "Фронт ан-Нусра" (запрещены в РФ) при этом никто договариваться не будет. Против них продолжится операция по борьбе с терроризмом.

© AP Photo/ Markus Schreiber Госсекретарь США Джон Керри в Берлине. 5 декабря 2016 год

Успех начался с Алеппо

Второй документ идет под названием "Комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня". Третьим стало заявление "О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию".

Таким образом, речь идет не только о тактических мерах по снижению, начиная с полуночи 30 декабря, насилия в Сирии, но и о замахе на нечто большее — на совместную стратегию политического выхода из сирийского кризиса, который длится с 2011 года.

Гарантами соглашения по перемирию выступают Россия и Турция. В мерах по поддержанию договоренностей участвует и Иран. Все они должны проследить, в том числе, за тем, чтобы с территории Сирии ушли все воюющие там иностранные неправительственные формирования.

Со своей стороны, автору этих строк известно, что черновые проекты обоих документов были готовы еще несколько недель назад. Активная работа над ними шла параллельно со сложнейшими переговорами по Алеппо. Скажем так, успех соглашений по Алеппо в середине декабря был частью более крупной политической сделки, предполагающей разграничение сфер влияния и закладку хотя бы рамочного основания для будущего мира в Сирии.

Отметим при этом, что разграничение сфер влияния — это отнюдь не раздел Сирии, как считают некоторые. Нет. Ни Россия, ни Турция, ни Иран, в отличие от некоторых горячих голов в тех же США, в этом не заинтересованы. Сирия останется единой в ее нынешних границах.

Такая реакция на сегодняшний подарок из Сирии — это, кстати, не оптимизм. До оптимизма еще далеко. Но это хотя бы шанс. Это надежда, что если еще не забрезжил свет во мраке этой войны, то хотя бы нашлись сильные и ответственные лидеры, готовые работать над приближением ее окончания.

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Тройка готовится к Астане и ищет здоровые силы

Если на Западе многие политики делали все, чтобы нагнетаемой истерикой осложнить возвращение ключевого города Сирии — Алеппо — ее правительству, то на Востоке некоторые руководители начали прозревать. Они осознали, что война в Сирии может продлиться еще годы, а то и десятилетия. При этом ее разрушительный эффект все больше ощущают на себе не только сирийцы, но и их соседи.

Да что там — это ощущает весь мир. Теракты последних лет повсюду — от Турции до Франции и Германии, — все чаще становятся отголоском войны в Сирии. Идет стремительное омоложение террористов. Если раньше это были исполнители преимущественно средних лет, то теперь все больше юноши и девушки, а то и подростки, даже дети. Вспомним случай перед Рождеством в Германии, где на юго-западе страны взрывчатку на праздничной ярмарке собирался привести в действие 12-летний мальчик немецко-иракского происхождения.

Хотя бы по этой причине войну в Сирии надо останавливать, не дожидаясь, кто победит окончательно. Баланс сил на фронтах сменился в пользу правительства Сирии достаточно для того, чтобы оппозиция стала сговорчивее, но далеко недостаточно для того, чтобы ее полностью одолеть, учитывая силы, за ней стоящие. Чтобы не погружаться дальше в пучину гражданского конфликта, надо выводить из него здоровые силы и объединять их на борьбу с общим злом — терроризмом.

Региональные государства (не все еще, правда) начинают понимать, что эта бесконечная война на истощение — это и их истощение тоже. Это их ослабляет, травмирует, не дает развиваться. Кому-то, быть может, это на руку, но нельзя же позволять себя так использовать?

Иран и Турция пришли к пониманию этого. Вместе с Россией они составили тройку, которая будет посредничать между представителями сирийского правительства и оппозиции. Переговоры, как уже объявил президент Владимир Путин, должны состояться в Астане, в Казахстане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что они начнутся в середине января.

В декабре на основе договоренностей той же тройки из Алеппо вышли группы боевиков и мирных жителей, что дало возможность правительственным силам — конечно, при решающей поддержке российской армии — взять оставшуюся восточную часть города без кровопролитного штурма. Этот опыт сотрудничества убедил посредников в возможности продолжения работы.

Как заморозить горячий конфликт в Сирии

Степенная Азия не позволяет истерик, а хочет спокойно, но решительно положить конец кровавой междоусобице в Сирии. Опять-таки, если это не удастся сделать сразу (а это очень сложно), то тогда надо сконцентрироваться на задаче минимум: на снижении уровня насилия и отведении позиций сторон с тем, чтобы конфликт не развивался до еще более опасных масштабов, а, наоборот, постепенно затихал.

То есть надо, чтобы конфликт был заморожен при нынешней расстановке сил на фронтах. А далее, как явствует из подписанного соглашения, должны быть "предприняты комплексные шаги по разрешению кризиса мирным путем". Многие из этих шагов оговорены в резолюции Совета Безопасности ООН №2254 "О положении на Ближнем Востоке", принятой 18 декабря 2015 года.

Это подготовка новой Конституции Сирии. А также — в течение 18 месяцев после ее принятия — проведение досрочных выборов. В тексте резолюции не уточняется, каких, но предполагается, что и президентских, и парламентских. Сроки будут уточняться в Астане в ходе переговоров.

Алеппо после четырех лет войны © Фото: SANA Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов. © Фото: SANA Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. © Фото: SANA Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие. © Фото: SANA В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане. © Фото: SANA "Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. © Фото: SANA Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии. © Фото: SANA Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. © Фото: SANA Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. © Фото: SANA За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. © Фото: SANA В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо. © Фото: SANA В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города. © Фото: SANA Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо. © Фото: SANA В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов. © Фото: SANA 4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища. © Фото: SANA 22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо. © Фото: SANA В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов. © Фото: SANA В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории. © Фото: SANA 7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы. © Фото: SANA По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан. © Фото: SANA Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. © Фото: SANA Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. /

Есть и другие задумки — усиление роли местных советов, созыв новых представительных органов для различных религиозных и национальных групп, например, — это может быть Конституционное собрание или что-то в этом духе.

Имеются, конечно, основания и для тревоги. Вопросов еще много. Кто будет уговаривать присоединиться к договоренностям те группировки, которые не подчиняются ни Турции, со стороны оппозиции, ни Ирану, со стороны союзных правительству Сирии формирований? Как будут разграничиваться зоны влияния? Какой будет роль сирийских курдов, учитывая активную роль во всем этом недолюбливающей их Турции? Насколько прочным будет партнерство Турции и Ирана?

Или, например, захотят ли американцы и их региональные союзники в лице Саудовской Аравии, Катара и других участвовать в такой работе, или они будут ставить палки в колеса? Поиск ответов на эти вопросы идет уже сейчас, а результаты появятся только в ходе переговоров. Главное, что началось. Началось то, над чем так долго работали и так долго ждали. Началось движение в сторону мира в Сирии.

Процесс этот будет трудным и даже, не исключено, кровавым. Террористам совсем не нравится, что против них наконец объединяются. Значит, будет агония, будут теракты, будет боль. Такое время. Это надо понять, принять и бороться. Но сегодня из Сирии пришли хорошие новости. В этом нет никаких сомнений.