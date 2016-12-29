В Китае бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют во взятках

ПЕКИН, 29 дек — РИА Новости, Иван Булатов. Суд в КНР обвинил бывшего заместителя председателя главного совещательного органа страны — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) — Су Жуна в получении взяток в размере 110 миллионов юаней (примерно 15,82 миллиона долларов США), сообщает в четверг Центральное телевидение Китая (CCTV).

Судебное заседание состоялось в городе Цзинань в провинции Шаньдун. Суд постановил, что Су Жун, занимая различные должности в период с 2002 по 2014 годы, злоупотреблял служебным положением, напрямую лично или через доверенных лиц получал взятки. Также отмечается, что происхождение еще 80 миллионов юаней его имущества неизвестно. Приговор будет вынесен позднее.

В состав НПКСК входят представители различных политических партий и общественных групп, деятели культуры, представители основных религиозных конфессий, а также представители деловых кругов. НПКСК не принимает законов, однако его члены на ежегодной сессии обсуждают ключевые вопросы развития страны, после чего передают свои мнения законодателям из ВСНП.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.