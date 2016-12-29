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В мире

В Киеве назвали позицию Парижа одной из причин задержки отмены виз в ЕС

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (486)
15:2829.12.2016
(обновлено: 15:34 29.12.2016)
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Флаг Евросоюза. Киев. Архивное фото
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Задержка с предоставлением Украине безвизового режима с ЕС обусловлена позицией отдельных стран-членов Европейского союза, в частности Франции, считает заместитель главы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев.

Паспорт гражданина Украины
© Fotolia/ Mykola Velychko
Политолог: на Украине вокруг "безвиза" ходит очень много легенд
Европейский парламент 15 декабря одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца этого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

"Очень жаль, что ЕС не выполнил своего обещания предоставить безвизовый режим Украине без задержек. Но важно, что в конце года Евросоюз наконец принял политическое решение по "безвизу" для Украины. Сейчас мы призываем ЕС ускорить юридически-технические процедуры. Этот вопрос поднимается во время всех двусторонних контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС. Единственное, что нам остается, — набраться терпения. Уже с уверенностью можно сказать, что 2017-й вполне может стать годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС", — заявил Елисеев в интервью интернет-изданию "Обозреватель", обнародованном в четверг.

Флаг Евросоюза в центре Львова
© РИА Новости. Павел Паламарчук
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В ЕС – люди грубые и неделикатные. Украинцы туда не поедут

По его мнению, задержка с отменой виз произошла из-за позиции отдельных стран-членов ЕС, "которым было очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы". Елисеев добавил, что речь идет, в частности, о Франции.

"Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, но его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", — сказал замглавы администрации украинского лидера.

Люди с флагом Украины в Киеве. Архивное фото
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Около 50% украинцев все еще надеются, что Украина станет членом ЕС
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Читайте подробности о событиях на Украине >>

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Гонка за счастьем
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В мире
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11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • virshych
    "...очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы"

    Тут ни чего не напутал укроп? Может он хотел в место слова "крупнейших" сказать слово "беднейших"?
    15:33
    29.12.2016
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  • Natalie Natalie в ответ пользователю virshych(показатьскрыть)
    virshych, "одна из крупнейших" - это о Франции.)
    Наивность официальной Украины удивляет. Ну зачем Европе безвиз с Украиной? Ради чего? С чем таким особенным может войти Украина в Европу? В Европе своего перепроизводство. Даже как рынок сбыта Украина неинтересна.
    Украина в этом вопросе похожа на тощую корову с пустым выменем,которая думает,что упирается в ворота своего дома ,а на самом деле - в стену чужого.
    16:53
    29.12.2016
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