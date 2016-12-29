В Киеве назвали позицию Парижа одной из причин задержки отмены виз в ЕС

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Задержка с предоставлением Украине безвизового режима с ЕС обусловлена позицией отдельных стран-членов Европейского союза, в частности Франции, считает заместитель главы администрации президента Петра Порошенко Константин Елисеев.
"Очень жаль, что ЕС не выполнил своего обещания предоставить безвизовый режим Украине без задержек. Но важно, что в конце года Евросоюз наконец принял политическое решение по "безвизу" для Украины. Сейчас мы призываем ЕС ускорить юридически-технические процедуры. Этот вопрос поднимается во время всех двусторонних контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС. Единственное, что нам остается, — набраться терпения. Уже с уверенностью можно сказать, что 2017-й вполне может стать годом визовой либерализации отношений между Украиной и ЕС", — заявил Елисеев в интервью интернет-изданию "Обозреватель", обнародованном в четверг.
По его мнению, задержка с отменой виз произошла из-за позиции отдельных стран-членов ЕС, "которым было очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы". Елисеев добавил, что речь идет, в частности, о Франции.
"Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, но его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года", — сказал замглавы администрации украинского лидера.