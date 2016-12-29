Таджикистан готов судиться с российской авиакомпанией "Ямал"

ДУШАНБЕ, 29 дек — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикские авиационные власти готовы судиться с российской авиакомпанией "Ямал" и не исключают аналогичного иска к РФ со стороны "Сомон Эйр", заявил РИА Новости министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода.
Комментируя заявление "Ямала" о намерении обратиться в суд за возмещением убытков, возникших в связи с отменой рейсов в Таджикистан из "Жуковского", министр сказал: "Таджикские авиационные власти готовы к суду, так как действия российской авиакомпании были незаконными. Правда за нами, мы ничего не нарушали, а вот "Ямал" незаконно продавал билеты, не получив разрешения на полеты в Таджикистан".
По его словам, таджикская сторона готова отстаивать в суде и интересы своих авиакомпаний. "Авиакомпания "Сомон Эйр", которая из-за введенных Россией санкций не может летать в российские регионы, отчего потерпела серьезные финансовые убытки, может обратиться в суд с аналогичным иском", — заявил Ганджалзода.
В свою очередь Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября приняла назначения российских компаний на линиях Жуковский-Душанбе и Жуковский-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации линий в ноябре.
Полеты авиакомпаний "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и "Таджик Эйр" осуществляются без каких-либо проблем и пассажиры могут воспользоваться их услугами. "Рекомендуем приобретать билеты тех авиакомпаний, которые имеют официальное разрешение на полеты, чтобы долететь к своим родным без лишних проблем", — сказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Таджикистана в РФ Сарвар Бахти.