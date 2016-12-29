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В мире

Россиянин, обвиненный в Таиланде в попытке ограбления, не признает вину

09:1829.12.2016
(обновлено: 09:22 29.12.2016)
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Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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БАНГКОК, 29 дек – РИА Новости. Двадцатисемилетний российский гражданин Константин Долгов, задержанный в Таиланде по обвинению в попытке взорвать и ограбить банкомат в курортном городе Хуа Хин, на первом судебном слушании по его делу принял решение отказаться признать себя виновным, сообщили РИА Новости в адвокатской коллегии Thailand Bail, которая ведет переговоры с россиянином о представлении его интересов в суде.

Полиция Таиланда. Архивное фото
© AP Photo/ Apichart Weerawong
В Таиланде задержали россиянина с поддельным украинским паспортом
"Сегодня на заседании суда Долгов принял решение не признавать себя виновным. Он сообщил нам об этом за 10 минут до окончания утреннего заседания суда. В этом деле еще очень много неясного. Российского гражданина обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса Таиланда, однако доказательства, которые готово предъявить суду обвинение, требуют проверки", — сказал агентству один из адвокатов коллегии, просивший пока не называть его имя, так как переговоры коллегии с обвиняемым пока не закончены.

Собеседник агентства добавил, что Долгов может на любом этапе судебного процесса признать себя виновным по той или иной статье обвинения, если пожелает.

Следствие по делу может продлиться до двух – двух с половиной месяцев. В качестве меры пресечения суд, скорее всего, изберет содержание под стражей. Каждые 12 дней мера пресечения будет продлеваться, если суд не разрешит временное освобождение Долгова под залог, сообщил адвокат. По таиландскому законодательству обвиняемый может быть временно освобожден под залог до окончания следствия, на время прений сторон и вплоть до оглашения постановления суда.

Полиция. Архивное фото
© Фото: В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области
Находившиеся в розыске россиянки экстрадированы из Испании и Таиланда
Долгов был задержан в аэропорту Суваннапхум утром в прошлый вторник при попытке вылететь из Таиланда в Казахстан, заявили представители таиландской полиции на пресс-конференции, которая прошла в среду. По словам полицейских, сутками раньше россиянина застал местный житель в курортном городе Хуа Хин за попыткой взорвать банкомат с помощью смеси пропана и кислорода, запустив смесь из двух газов в проделанное в банкомате отверстие.

Местный житель немедленно вызвал полицию, после чего россиянин бежал с места преступления вместе с двумя газовыми баллонами, шлангами и другим оборудованием на автомобиле-пикапе, заявляют полицейские. Они сообщили на пресс-конференции, что газовое оборудование было найдено в поле неподалеку от кондоминиума, в котором снимал комнату россиянин, а пикап, который оказался арендованным, обнаружили брошенным на одной из улиц Хуа Хина.

Местные СМИ сообщали в среду, что сразу после задержания в аэропорту россиянин дал признательные показания.

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