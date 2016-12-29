СМИ: в Италии обыскали два дома, где мог проживать "берлинский террорист"
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Полиция Италии провела обыски в двух жилых помещениях, где мог проживать тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обыски проводились в итальянском городе Априлия к юго-востоку от Рима. Собеседник агентства не уточнил, опрашивала ли полиция жителей домов, где мог проживать Амри, и были ли изъяты в ходе обысков документы.
Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри провел на территории Италии пять лет, из которых почти четыре года в тюрьме. По информации итальянской газеты La Stampa, Амри прибыл на Апеннины по морю в феврале 2011 года.
Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
Усилена охрана рождественского рынка у Нотр-Дам-де-Реймс - собора во французском городе Реймсе.
После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
В Брюсселе выполнили рекомендации кризисного центра при МВД Бельгии и оградили въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Полицейские патрулируют торговые улицы в центре Мадрида.
Усилены меры безопасности на рождественской ярмарке в Вене.
В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
К охране железнодорожного вокзала в Будапеште привлечены сотрудники Центра борьбы с терроризмом.
Бетонные блоки устанавливают на входе на рождественские ярмарки в Амстердаме.
В Милане мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения порядка на торговых улицах.
Вооруженные сотрудники полиции дежурят у входа на рождественскую ярмарку в Магдебурге.
Правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников, заявил в среду официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.
После трагедии в Берлине бетонные блоки поставили у входа на рождественский базар в Гамбурге.