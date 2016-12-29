СМИ: в Италии обыскали два дома, где мог проживать "берлинский террорист"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Полиция Италии провела обыски в двух жилых помещениях, где мог проживать тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски проводились в итальянском городе Априлия к юго-востоку от Рима. Собеседник агентства не уточнил, опрашивала ли полиция жителей домов, где мог проживать Амри, и были ли изъяты в ходе обысков документы.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ). Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине тунисец Анис Амри провел на территории Италии пять лет, из которых почти четыре года в тюрьме. По информации итальянской газеты La Stampa, Амри прибыл на Апеннины по морю в феврале 2011 года.