Оман присоединился к исламской коалиции по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Оман присоединился к исламской коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой Эр-Риядом, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя в Саудовской Аравии.

В декабре прошлого года Саудовская Аравия объявила о создании широкой мусульманской коалиции по борьбе с терроризмом с оперативным центром в Эр-Рияде для координации и поддержки военных операций.

По данным агентства, власти султаната заявили о желании стать частью альянса, в состав которого входят 40 стран, в официальном письме, направленном заместителю наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману, который также занимает должность министра обороны.