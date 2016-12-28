National Review: сторонники Клинтон "потолстели" после победы Трампа

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Истерия, возникшая в либеральных кругах после победы Дональда Трампа на выборах президента США, является "нездоровой и контрпродуктивной", считает обозреватель журнала The National Review Джим Герати.
По мнению журналиста, нет никаких признаков того, что негодование представителей "прогрессивной общественности" в скором времени пойдет на убыль. Герати приводит в пример недавние высказывания сенатора Боба Мендеза. Ранее демократ заявил, что в сообществе мигрантов воцарились "страх и паника", а многие из них уже начали распродавать имущество и собираться обратно на родину. При этом в американской прессе продолжают появляться статьи, в которых избранного президента обвиняют в "упадке американской науки" и даже в содействии распространению СПИДа.
Все эти люди переживают "колоссальную эмоциональную трансформацию", несмотря на то, что в их повседневной жизни ничего не изменилось, констатирует журналист. "Может быть все они нуждаются в хорошей встряске", — задается вопросом Герати. По его мнению, "апокалиптическая истерия" и частые "панические припадки", свойственные некоторым американцам, свидетельствует о чрезмерной привязанности части электората к Демократической партии, которая является для них своеобразным "инструментом идентификации".
В заключение автор напоминает о том, что убежденные республиканцы также тяжело переживали поражения своих кандидатов, однако их возмущение никогда не достигало тех высот, которые продемонстрировали демократы в последние пару месяцев. Герати советует им дождаться новых выборов, поскольку американская политическая система, по его мнению, гарантирует периодическую передачу власти от одной партии к другой.