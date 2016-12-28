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National Review: сторонники Клинтон "потолстели" после победы Трампа

Тема:
Итоги выборов в США (942)
23:4528.12.2016
(обновлено: 23:58 28.12.2016)
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Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон
© РИА Новости. Джина Мун
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Истерия, возникшая в либеральных кругах после победы Дональда Трампа на выборах президента США, является "нездоровой и контрпродуктивной", считает обозреватель журнала The National Review Джим Герати.

Реакция американской прессы на избрание Дональда Трампа президентом США
© AFP 2016/ Bryan R. Smith
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По мнению журналиста, нет никаких признаков того, что негодование представителей "прогрессивной общественности" в скором времени пойдет на убыль. Герати приводит в пример недавние высказывания сенатора Боба Мендеза. Ранее демократ заявил, что в сообществе мигрантов воцарились "страх и паника", а многие из них уже начали распродавать имущество и собираться обратно на родину. При этом в американской прессе продолжают появляться статьи, в которых избранного президента обвиняют в "упадке американской науки" и даже в содействии распространению СПИДа.

Избраннный президент США Дональд Трамп в Пенсильвании. Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert
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Автор также обращает внимание на реакцию рядовых либерально настроенных американцев на победу Трампа. Так, несколько диетологов заявили, что многие сторонники Клинтон принялись усиленно "заедать" поражение своего кандидата и, как следствие, столкнулись с проблемой лишнего веса. Сексолог из Лос Анджелеса отметила у своих пациенток "снижение уровня либидо", а стилист из Вашингтона связал рост популярности "экстремальных" причесок с разочарованием, которое испытали "прогрессивные" американцы после победы республиканца.

Все эти люди переживают "колоссальную эмоциональную трансформацию", несмотря на то, что в их повседневной жизни ничего не изменилось, констатирует журналист. "Может быть все они нуждаются в хорошей встряске", — задается вопросом Герати. По его мнению, "апокалиптическая истерия" и частые "панические припадки", свойственные некоторым американцам, свидетельствует о чрезмерной привязанности части электората к Демократической партии, которая является для них своеобразным "инструментом идентификации".

В заключение автор напоминает о том, что убежденные республиканцы также тяжело переживали поражения своих кандидатов, однако их возмущение никогда не достигало тех высот, которые продемонстрировали демократы в последние пару месяцев. Герати советует им дождаться новых выборов, поскольку американская политическая система, по его мнению, гарантирует периодическую передачу власти от одной партии к другой.

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