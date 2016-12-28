ПНА возобновит переговоры, если Израиль заморозит строительство поселений

МОСКВА/ГАЗА, 29 дек – РИА Новости. Палестинское руководство готово возобновить мирные переговоры с Израилем, если тот заморозит строительство в еврейских поселениях на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, говорится в заявлении президента Махмуда Аббаса.

Текст, который зачитал журналистам генеральный секретарь Организации освобождения Палестины, многолетний главный палестинский переговорщик Саиб Орейкат, стал ответом на антипоселенческую резолюцию Совета Безопасности ООН и выступление госсекретаря США Джона Керри с изложением видения ближневосточного урегулирования.

"Если израильское правительство согласится прекратить поселенческую деятельность, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также взаимно выполнит подписанные соглашения, палестинское руководство готово возобновить переговоры об окончательном статусе в течение определенного периода времени на основе международного права и решений международной законности, включая последнюю резолюцию 2334 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

Резолюция, которая была принята в прошлую пятницу, провозглашает еврейские поселения, в которых на оккупированных территориях живут порядка 600 тысяч израильтян, нарушением норм международного права и препятствием для достижения мира в регионе. СБ ООН требует от Израиля незамедлительно прекратить всю поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения документа.

Израильское правительство традиционно выражает готовность к возобновлению прямых мирных переговоров с палестинцами, но без предварительных условий.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Палестинцы воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.