ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Джон Керри обвинил власти Израиля в проведении политики "одного государства" и препятствовании тем самым урегулированию палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

"Премьер Израиля публично поддерживает решение (конфликта) на основе создания двух государств. Но его текущая коалиция самая "правая" в истории Израиля с повесткой, которую продвигают самые экстремальные элементы", — заявил Керри в среду, выступая со специальным обращением.

"В результате политика этого правительства (Израиля), которую недавно описал премьер-министр, является наиболее приверженной поселениям в истории (страны). Они ведут в противоположном направлении — к "одному государству", — сказал госсекретарь.

Керри отметил, что расширение поселений Израиля никак не связано с обеспечением его безопасности, а, напротив, подрывает эту безопасность.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением поселенческой активности Израиля. США отказались блокировать резолюцию и воздержались при голосовании. За это уходящая администрация Барака Обамы подверглась резкой критике как со стороны Израиля, так и со стороны избранного президента Дональда Трампа и республиканцев.

В свою очередь Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в Совете Безопасности ООН в поддержку антипоселенческой резолюции. Пакет израильских контрмер против авторов и сторонников антипоселенческой инициативы

включает также отмену планировавшегося на эту неделю визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прекращение экономической помощи Сенегалу, отзыв посла из Новой Зеландии, сокращение взносов в бюджеты ООН.

Развитие сети еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях Западного берега и Восточного Иерусалима, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.