СМИ: Фонд госимущества Украины намерен передать в аренду ОПЗ

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины намерен с 1 января остановить работу одного из крупнейших химических предприятий Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) и начать мероприятия по передаче его в аренду, передает в среду информагентство "Украинские новости" со ссылкой на технико-экономическое обоснование передачи предприятия.

Ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус после провала очередного конкурса по приватизации ОПЗ допустил возможность временной остановки завода, если его не удастся продать в рамках приватизации госпредприятий. Кабинет министров Украины (КМУ) на заседании в среду одобрил реструктуризацию долга ОПЗ на сумму более 1,5 миллиарда гривен (около 56,2 миллиона долларов).

"Кабинет министров Украины принял решение о реструктуризации на два года долга "Одесского припортового завода" перед НАК "Нафтгаз Украины". Согласно распоряжению КМУ, принятому на заседании 28 декабря, реструктуризации подлежит долг в размере 1,5 миллиарда гривен, который накопился у предприятия по оплате за газ с 2015 года и основная сумма долга формировалась в в период с июля по декабрь 2016 года. Выплата долга будет производиться равными частями без начисления процентов", — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке фонда к проекту распоряжения, реструктуризация долга была одобрена на совещании у первого вице-премьера Степана Кубива 23 декабря. Цель такого шага – не допустить увеличения долга предприятия. С сентября 2016 года по сегодняшний день "Нафтогаз" по решению правительства фактически без оплаты поставляет газ для ОПЗ.

Фонд государственного имущества Украины для обеспечения возврата долга планирует с 1 января 2017 года остановить производственные мощности ОПЗ и в течение трех месяцев передать предприятие в аренду. Решение о передаче в аренду ОПЗ может быть принято общим собранием предприятия с подачи Наблюдательного совета.

"Решение ФГИ основано на технико-экономическом обосновании передачи в аренду ОПЗ, предоставленного самим предприятием. Исходя из ТЭО, текст которого имеется в распоряжении агентства, ПАО "ОПЗ" необходимо передать в аренду как целостный имущественный комплекс. Арендатор должен будет самостоятельно нести все затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией предприятия. Арендную плату, согласно ТЭО, предлагается установить в размере 70 миллионов гривен (2,6 миллиона долларов) в месяц (без НДС). Причем основным условием передачи в аренду предприятия является погашение долга перед НАК "Нафтогаз Украины", — пишет издание.

Украинские власти не первый год пытаются продать предприятие. Первый конкурс по приватизации ОПЗ состоялся в 2009 году. В нем победила компания украинского бизнесмена Игоря Коломойского "Нортима", которая предложила за объект 5 миллиардов гривен (более 200 миллионов долларов). Однако позже результаты конкурса были признаны недействительными. Повторный в 2016 году конкурс по продаже ОПЗ должен был состоятся 14 декабря, однако он был отмене так как все участники сняли свои заявки.