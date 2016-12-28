МИД Белоруссии объяснил, почему Минску важно укрепить связи с Вашингтоном

МИНСК, 28 дек — РИА Новости, Нина Гурина. Процесс улучшения отношений Белоруссии и США может стать фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе, заявили в среду в белорусском МИД.

"Белоруссия продолжает выступать донором международной безопасности, принимая активное участие в мирном урегулировании многосторонних конфликтов, которые, к сожалению, не обошли и нашу часть света. Высказываем искреннюю надежду, что начатый процесс постепенного улучшения отношений между Белоруссией и США будет не только содействовать развитию сотрудничества между нашими двумя странами и решению сложных вопросов двухсторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе", — говорится в заявлении МИД Белоруссии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Минском и Вашингтоном.

Согласно сообщению, за 25 лет отношения Минска и Вашингтона прошли непростой путь становления и развития, а в их истории были "взлеты и падения, сотрудничество и разлад, взаимные надежды и разочарования". В МИД отметили, что до сих пор сохраняются нерешенные вопросы, ряд из которых имеет принципиальный для сторон характер, но, в то же время, сейчас между странами наметился период "постепенной нормализации двухсторонних отношений и возвращение к диалогу по широкому кругу вопросов — от экономики и инвестиций до военной сферы, культуры, сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия".

В Минске заявили, что Белоруссию и США "объединяет больше, чем разъединяет", и выразили уверенность, что с помощью честных и равноправных контактов две страны смогут вывести отношения на путь устойчивого развития.