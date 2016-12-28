SOCAR рассказала о возможных причинах взрыва на газопроводе в Азербайджане

БАКУ, 28 дек — РИА Новости, Вугар Гасанов. Причиной аварии на магистральном газопроводе в Азербайджане могло стать низкое качество сварочных работ или материала трубы, а также износ самой трубы из-за воздействия окружающей среды, сообщила в среду Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Ранее во вторник SOCAR сообщила о взрыве на одном из магистральных газопроводов, отходящих от Сангачальского газового узла. МЧС республики уточнило, что в результате взрыва в Гарадагском районе Баку вспыхнул сильный пожар на газопроводе, принадлежащем производственному объединению "Азеригаз".

"Среди возможных причин аварии… низкое качество сварочных работ или материала, из которого изготовлены трубы, а также износ трубы вследствие агрессивного воздействия окружающей среды. Первичный осмотр дает основание полагать, что авария носит техногенный характер. Об итогах расследования будет сообщено дополнительно", — сообщает SOCAR.