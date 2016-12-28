FT рассказала, почему провалились попытки Запада "сдерживать" Россию

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Споры о том, как следует выстраивать отношения с Москвой, демонстрируют беспомощность Запада и доказывают, что тактика "сдерживания" России не дала никаких результатов, пишет Financial Times.

После того, как с распадом Советского Союза США лишились идеологического конкурента, западные страны стали гораздо легкомысленнее относиться к провозглашенным ими ценностям. Постепенно стали стираться границы между фундаментальными принципами —суверенитетом и вмешательством во внутренние дела других государств, верховенством закона и беззаконием, демократией и личной властью, отмечает издание.

"Сдерживание требует идеологической ясности, и неопределенность мира, сформировавшегося после окончания холодной войны, лишает эту стратегию всякого смысла", — пишет автор статьи.

При этом Россия является государством, интегрированным в международные системы торговли и безопасности, и попытки ограничить ее влияние не могут быть эффективными. А поскольку страна имеет статус ядерной державы, идея изолировать Москву слишком рискованная. Кроме того, российские власти все чаще заявляют о нежелании идти на конфронтацию с Западом и намерении выстраивать дружественные отношения. На этом фоне призывы США к "сдерживанию" Москвы вызывают слишком много вопросов, подчеркивает издание.

Впрочем, по мнению автора статьи, "концепция сотрудничества на основе сделок", которую предлагает избранный президент США Дональд Трамп также не обнадеживает, поскольку Россия в этом случае потребует слишком многого. Москва не только хочет заключить "новое Ялтинское соглашение", но и требует, чтобы западные страны одобрили ее право по-своему интерпретировать глобальные правила, и выстраивать порядок, основанный на балансе интересов и держав, пишет Financial Times.

Таким образом, в качестве платы за "дружбу" России нужна демонстрация того, что США и Европа восприимчивы к ее мощи и влиянию. И дальнейшее развитие событий зависит от того, готов ли Запад пойти на уступки, заключает автор статьи.