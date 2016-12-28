Девочка из США стала звездой соцсетей после неудачного прыжка на батуте

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Четырехлетняя девочка из США стала настоящей знаменитостью в социальных сетях после неудачного прыжка на обледеневшем батуте.

На прошлой неделе американка Хизер Грин из Колорадо опубликовала видео, на котором ее дочь София прыгает на обледеневший батут и падает. По словам женщины, она была уверена, что "лед просто расколется", но в реальности все получилось иначе.

Запись появилась потому, что София хотела, чтобы мама сняла ее прыжок и показала бабушке и дедушке.

"Мой ребенок совсем не ушибся. Она действительно хотела прыгнуть. Никто не заставлял ее. Моя четырехлетка так взволнована, что столько людей увидели, как она падает. Она думает, что знаменита…", — написала Хизер Грин в Facebook.

Видео было опубликовано 25 декабря. За трое суток оно собрало 24 миллиона просмотров.