Скрипачку Сару Чанг ограбили во время перелета из Филадельфии в Москву

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Знаменитая американская скрипачка Сара Чанг, концерт которой в четверг откроет в Москве фестиваль "Новый год в Консерватории", была ограблена во время перелета из Филадельфии, сообщил РИА Новости продюсер и организатор фестиваля Ильдар Бакеев.

"Сара Чанг обнаружила уже в Москве в гостинице пропажу двух любимых сумочек Chanel. Она летела из Филадельфии через Лондон, а в Москве выходила через vip-проход, что практически гарантирует сохранность багажа. Мы, конечно, предпримем все необходимые действия, чтобы найти похищенные вещи", — Бакеев.

По словам Бакеева, в среду состоится репетиция, а в четверг концерт Сары Чанг откроет фестиваль "Новый год в Консерватории".