В Казахстане депутат, ставший героем скандального видео, лишен полномочий

АСТАНА, 28 дек — РИА Новости. Депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана поддержали представление Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий мажилисмена Мухтара Тиникеева, ставшего героем скандального видео, сообщает корреспондент РИА Новости.

В декабре в социальных сетях, а затем и в СМИ широкое распространение получило видео, на котором запечатлен момент выяснения отношений Тиникеева с другим мужчиной во время застолья. Парламентарий неоднократно бьет его по голове и нецензурно выражается, тогда как его визави покорно сносит побои, говоря, что всем обязан депутату. Накануне заседания палаты мажилисмен сообщил о своем решении сложить с себя депутатские полномочия. В своем обращении к коллегам, однопартийцам и избирателям, опубликованном на сайте парламента, Тиникеев извинился за произошедший "случай некорректного поведения".

"Центральная избирательная комиссия вносит представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Мухтара Тиникеева", — зачитал представление представитель комиссии Марат Сарсембаев.

Депутаты поддержали представление Центризбиркома.