В горах в штате Теннесси разбился легкий самолет, погибли три человека

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Легкий самолет потерпел крушение в горах на востоке американского штата Теннесси, в результате погибли три человека, передает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, самолет Cessna 182 пропал с экранов радаров в понедельник. Во вторник вечером обломки воздушного судна были обнаружены на территории национального парка Great Smoky Mountains.

Согласно отчету службы парка, на борту самолета находилось трое человек, включая 8-летнего ребенка. Все они погибли.