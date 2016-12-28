СМИ назвали главных кандидатов на пост посла США в России при Трампе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм являются главными кандидатами на пост нового посла США в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника.

По данным издания, избранный президент Дональд Трамп рассматривает должность посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.

"Было бы неправильно спекулировать инициативами следующей администрации. Каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США", — сказали в американском посольстве в Москве.

Источник "Известий" в дипломатических кругах рассказал, что назначение нового посла связано не с претензиями к нынешним дипломатам, а со сменой команды.

Газета напоминает, что Рорабахер еще в 2015 году заявлял, что Россия не представляет угрозы для США. По его мнению, главная опасность исходит от радикального исламского терроризма, с которым две страны должны бороться вместе. Кроме того, конгрессмен "не скрывает гордости личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в 1990-х годах".

Другой кандидат, дипломат Томас Грэм, является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.