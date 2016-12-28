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СМИ назвали главных кандидатов на пост посла США в России при Трампе

Тема:
Итоги выборов в США (940)
04:0428.12.2016
(обновлено: 06:46 28.12.2016)
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Избранный президент Дональд Трамп . Архивное фото
© AFP 2016/ Don Emmert

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм являются главными кандидатами на пост нового посла США в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника.

Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Пять фактов об отношении нового госсекретаря США Тиллерсона к России
По данным издания, избранный президент Дональд Трамп рассматривает должность посла в России как ключевую в нормализации отношений двух стран.

"Было бы неправильно спекулировать инициативами следующей администрации. Каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США", — сказали в американском посольстве в Москве.

Источник "Известий" в дипломатических кругах рассказал, что назначение нового посла связано не с претензиями к нынешним дипломатам, а со сменой команды.

Дональд Трамп с клюшкой для игры в гольф
© AP Photo/ Damian Dovarganes
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Газета напоминает, что Рорабахер еще в 2015 году заявлял, что Россия не представляет угрозы для США. По его мнению, главная опасность исходит от радикального исламского терроризма, с которым две страны должны бороться вместе. Кроме того, конгрессмен "не скрывает гордости личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в 1990-х годах".

Другой кандидат, дипломат Томас Грэм, является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.

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В мире
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8 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Леонид .
    Я читаю о послах, а в голове возникла мысль о другом;- об их выборах...Не знаю, чем обоснован такой значительный временной лаг между избранием президента и его вступлением в должность в Сша. Видимо, раньше на это были какие-то разумные причины и обоснования. Но раньше и темп жизни был другой, и ситуативная политика имела иные скорости...Сейчас все эти явления в международной жизни в значительной мере ускорились. А в условиях не просто политической конкуренции, как было раньше, а именно БОРЬБЫ, как произошло сейчас в Сша, такой "хвост" в два месяца оставляет время старой администрации на такие действия и решения, которые кроме как "мести честному победителю" в президентской гонке не воспринимаются..За это время администрация Обамы осуществляет такие вещи, которые кроме как политической международной диверсией и не классифицировать иначе...Тут уж ни какой Посол, даже хороший, не поможет...Короче, и этот элемент политического устройства нынешней Америки является анахронизмом...
    08:58
    28.12.2016
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  • Anatoly Kizlyuk
    Главная опасность исходит не только от радикального исламского терроризма, но и от бандеровских националистов, которые собираются повторить Волынскую резню.
    07:01
    28.12.2016
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