СМИ назвали главных кандидатов на пост посла США в России при Трампе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм являются главными кандидатами на пост нового посла США в России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника.
"Было бы неправильно спекулировать инициативами следующей администрации. Каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США", — сказали в американском посольстве в Москве.
Источник "Известий" в дипломатических кругах рассказал, что назначение нового посла связано не с претензиями к нынешним дипломатам, а со сменой команды.
Другой кандидат, дипломат Томас Грэм, является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.